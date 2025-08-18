NDA ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, କହିଲେ- ‘ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ଦେଶକୁ କରିବ ସମୃଦ୍ଧ’
ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।
ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ରବିବାର (୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫) ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା।
‘ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ’: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, “ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ।
Met Thiru CP Radhakrishnan Ji. Conveyed my best wishes on his being the NDA’s Vice Presidential nominee. His long years of public service and experience across domains will greatly enrich our nation. May he continue to serve the nation with the same dedication and resolve he has… pic.twitter.com/5vjFzzwUqn
— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025
ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜନସେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ସେ ସର୍ବଦା ଦେଖାଇଥିବା ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଦେଶ ସେବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।”