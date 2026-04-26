ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ମୋଦୀ

ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଭୟ ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜାଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱାଶିଂଟନ ଡିସିର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା (First Lady) ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଖବର ପାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ” ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏଥିସହ ସେ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ୍ସ (X) ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ୱାଶିଂଟନ ଡିସିର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଘଟିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜାଣି ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ଉଚିତ।”

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଏକ “ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଘାତିକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର”ରୁ ପ୍ରାୟ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦଳ ତୁରନ୍ତ “ଗୁଳିମାଡ଼” ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶନିବାରର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଅନେକ ରାଜନେତା, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

CNN ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ହଲ୍ ଭିତରେ ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୋତେ ତଳେ ଶୋଇଦେଇ ମୋ ଉପରେ ରହିଗଲେ।”

ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ “ଆତତାୟୀ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ‘ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍’ରେ ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହଲ୍ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମାଡ଼ିବସି ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଉଛନ୍ତି।

ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ଓ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାବୁ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା।

ତଥାପି, ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସଭାସ୍ଥଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ “ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନ୍ଧୁକ” ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିଛି।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବୋଲି କହି ଟ୍ରମ୍ପ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର (security checkpoint) ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ “ସାହସୀ” ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ।

1 of 24,021