କୋଳରେ ଉଠାଇ କ୍ଷୀର ପିଆଇଲେ.. ସିଂହ ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମର Video ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତିନିଦିନିଆ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଧାର, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର, ଭାନ୍ତରା ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାନ୍ତରାରେ ୨୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ୧.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଧାର, ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ରିଲାଏନ୍ସ ଜାମନଗର ରିଫାଇନାରୀ ପରିସରରେ ୩୦୦୦ ଏକର ଜମିରେ ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ । ଏକ ଭିଡିଓରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିକଟତର ହୋଇ ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓରାଙ୍ଗୁଟାନ୍, ଏସିଆଟିକ୍ ସିଂହ ଶାବକ, ଧଳା ସିଂହ ଶାବକ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡେଡ୍ ଚିତାବାଘ ଛୁଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଭାନ୍ତରାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ । ସେ ଭାନ୍ତରାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦେଖିଥିଲେ । MRI, CT ସ୍କାନ୍, ICU ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆନାସ୍ଥେସିଆ, ହୃଦରୋଗ, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି, ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି, ଦନ୍ତଚିକିତ୍ସା ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ବହୁବିଧ ବିଭାଗ ରହିଛି ।

#WATCH | PM Narendra Modi inaugurated and visited the wildlife rescue, rehabilitation, and conservation centre, Vantara in Gujarat. Vantara is home to more than 2,000 species and over 1.5 lakh rescued, endangered, and threatened animals. PM explored various facilities at the… pic.twitter.com/itbMedPtD3

