GSTରେ ଆସିବ ସୁଧାର…ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଉପହାର
GSTରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବୁ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର GST ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଯାହାକୁ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ “ବିଶାଳ ଉପହାର” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ୍ ଦୀପାବଳି ହେବ । ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ GSTରେ ଅନେକ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର କରିଛୁ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର GST ସଂସ୍କାର ଆଣୁଛୁ । ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଟିକସ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ ।”
ମୁଁ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ କରୁଛି- ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ମୁଁ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ କରୁଛି, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରୁନାହିଁ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ, ଭାରତ ସଂସ୍କାର, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଆମେ FDI, ବୀମା କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସମେତ ଅନେକ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛୁ ।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର, ସିନ୍ଧୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପାକିସ୍ତାନରେ ଏତେ ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଶତ୍ରୁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କରିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଭାରତ ଆଉ ‘ପରମାଣୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍’କୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ । ଦେଶର 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ‘ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏକପାଖିଆ’ ଯାହା ଭାରତକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।