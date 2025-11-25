ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉଡି଼ବ ଧର୍ମ ଧ୍ବଜା; ଧ୍ବଜାରୋହଣ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ସମାବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ…
ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିବ ଗେରୁଆ ପତାକା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 22 ଫୁଟର ଏକ ଧାର୍ମିକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ସାଧୁ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ପଞ୍ଚମୀର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ମୂହୁର୍ତ୍ତର ମୁକସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖାଯାଇଛି। ପୁରା ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧଅୟରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଧର୍ମ ଧ୍ବଜା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଧ୍ବଜାରୋହଣ। ଏହା ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଆଉ ବାସ କିଛି ମୂହୁର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ଯସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ଆସି ସପ୍ତମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମହର୍ଷି ବୈଷ୍ଣବ, ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ମହର୍ଷି ଭାଲ୍ମିକି, ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା, ନିଶାଦରାଜ ଗୁହା ଏବଂ ମାତା ଶାବରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ପରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ୧୨ଟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷରେ ଗେରୁଆ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ। ପତାକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ସୂର୍ଯ୍ଯ ଓଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି।
ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ନାଗରା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଶିଖରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ୮୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବା ପ୍ରାଚୀର (ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ପରିକ୍ରମା) ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।
ସିଦ୍ଧ କାଶୀ ବିଦ୍ୱାନ ଗଣେଶ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅଯୋଧ୍ୟା, କାଶୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ୧୦୮ ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ।