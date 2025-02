ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସିଧା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କାତାରର ଅମୀର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର କାତର ଅମୀର ଶେଖ ତାମିମ ବିନ୍ ହମାଦ ଅଲ-ଥାନିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଧା ଯାଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଉଷ୍ମ ଆଲିଙ୍ଗନ ବିନିମୟ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ହମାଦ ଅଲ-ଥାନି ମଙ୍ଗଳବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା କତାରର ଆମୀରଙ୍କ ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଫିସିଆଲ ଗସ୍ତ ହେବ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୫ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।

Went to the airport to welcome my brother, Amir of Qatar H.H. Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Wishing him a fruitful stay in India and looking forward to our meeting tomorrow.@TamimBinHamad pic.twitter.com/seReF2N26V

— Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2025