ଆଣ୍ଟି-ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପରେ ଅଧରାତିରେ ଇନଷ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, କହିଲେ ଏମିତି କିଛି…

ଦେଶର ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ୩୦ ଜୁଲାଇରେ ଆଣ୍ଟି-ପେପର ଲିକ୍ ସହ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ଜୁଲାଇ ୩୦ ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସନ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ନିଜ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପେପର ଲିକ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ। ପେପର ଲିକ୍‌ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ସଦନରେ କଠୋର ଆଇନ ଓ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି।

Uttarakhand Govt.

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଲ୍ ଦେଶର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନନ୍‌ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି…

୪ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୬ ମୃତ, ଉଦ୍ଧାର…

 

“ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶବ୍ୟାପୀ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ପେପର ମାଫିଆ ଓ ପେପର ଲିକ୍ କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।”

ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ଆଇନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସଂସଦରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଣିଥିଲୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, ତାହା ପୂରଣ କରି ଆଜି ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଏହି ବିଲ୍‌କୁ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ସହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।”

ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବୋଲି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋଦୀ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନନ୍‌ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି…

୪ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୬ ମୃତ, ଉଦ୍ଧାର…

Jio-ଏୟାରଟେଲର ନୂଆ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍! ଏବେ ପ୍ରତି…

କୋଇଲା ଖଣିରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୩୨ ଶ୍ରମିକ…

1 of 18,880