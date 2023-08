(Video) BRICS ସମ୍ମିଳନୀରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ମୋଦୀଙ୍କର ନିଆରା ସମ୍ମାନ: ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୫ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗଠାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ରୁ ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦୀ ଯୋଗଦେବା ସହ ଭାରତ ୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା କଥା କହିଥିଲେ । ତେବେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ।

ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୂତପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଉଠାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକ ମୋଦୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉପରେ । ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ମୋଦୀ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ ରାମଫୋସା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକୁ ଉଠାଇଥିଲେ । ତେବେ ନିଜ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ମୋଦୀ ଯେଉଁ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉପରେ ଯେପରି କାହାର ପାଦ ନ ଲାଗୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋଦୀ ସମ୍ମାନର ସହ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଭୂଇଁରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ । ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ମୋଦୀଙ୍କର ଏହି ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ମୋଦୀ ନଇଁ ପଡ଼ି ସମ୍ମାନର ସହ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଉଠାଇବା ପରେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ । ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶର ପତାକୁ ଉଠାଇଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବିଶ୍ୱର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ଏହି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଥିଲା ।

VIDEO | During the group photo at BRICS Summit in Johannesburg, PM Modi noticed the Indian Tricolour on the ground, which was kept to denote standing position of leaders. PM Modi immediately picked the national flag and kept it with him. South African President Cyril Ramaphosa,… pic.twitter.com/9lDMUhD8hs

