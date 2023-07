(Video) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଲେ ‘ୟୁଏଇ ସହ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ୮୫ ରୁ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ’, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ) ରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହିନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ୟୁଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ କାସର-ଅଲ-ୱାଟନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ୟୁଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।

ୟୁଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଏମଓୟୁ ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ମୁଁ ଆବୁଧାବି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ଅଟେ। ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି… ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି।’

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୟୁଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି। ଆବୁଧାବିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେ ୮୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବାଣିଜ୍ୟ ହାସଲ କରିଛୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବୁ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସମ୍ମାନ, ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଆମେ (ଭାରତ-ୟୁଏଇ) ତିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ୟୁଏଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା COP-୨୮ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ଆମର ସହଭାଗିତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଜି ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଆମର ଦୃଢା ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

