ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦେଖି ତଳେ ଶୋଇପଡି ଏମିତି କଲେ ମହିଳା, କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଆଗରୁ ଦେଖି ନଥିବେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର ପୂର୍ବରୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କଳାକାରମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳା ଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ମହିଳା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା। ଏହି କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଆଫ୍ରିକାରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ଘଟଣାଟି ହେଲା ଯେ ସ୍ୱାଗତ ନୃତ୍ୟ ପରେ, ଏହି ମହିଳା କଳାକାରମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ଶୋଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱାଗତ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୂମିରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ G-20 ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ: ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ G-20 ନେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ G-20 ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି G-20 ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ତିନୋଟି ଅଧିବେଶନରେ ଭାଷଣ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାରତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।
ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ “ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ” ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପରିଚାଳନା, ଉପଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର(AI) ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ।