ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ! ସାଉଦି ରାଜକୁମାର ଏବଂ ବାହାରିନ ରାଜାଙ୍କ ଲଗାଇଲେ ଫୋନ,କହିଲେ …

 ଉଭୟ ଦେଶ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଲେ ମୋଦୀ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରଠାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋମବାର (୨ ମାର୍ଚ୍ଚ) ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବାହାରିନର ରାଜା ହମାଦ ବିନ୍ ଇସା ଅଲ୍ ଖଲିଫାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସାଉଦି ଆରବର ଯୁବରାଜ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ।

ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉଭୟ ଦେଶ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Zaheer Khan: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂରେ…

EPFO ସୁଧ ହାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼…

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା।

ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ: ପ୍ରକୃତରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବାହାରିନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି: ରବିବାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ୟୁଏଇ ସହିତ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ପାଇଁ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ଏବଂ ଡଜନ ଡଜନ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ତେହେରାନ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଅନେକ ଦେଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି, ଯାହାକୁ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

Zaheer Khan: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂରେ…

EPFO ସୁଧ ହାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼…

ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣରେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ଖାମେନିଙ୍କ…

T20 World Cup 2026 ବିଜେତାଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ…

1 of 14,943