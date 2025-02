Video: ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ଅଧାରୁ ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କଲେ ମୋଦୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହିଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଯମୁନା ମୈୟା କି ଜୟ ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ କରିଥିଲେ । ବିଜେପିର ବିଜୟକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆପ୍-ଦା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ।

ଆପ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦୀ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଜନାଦେଶରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକାଶ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଖଲ କରିଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅରାଜକତା, ଅହଂକାର ଏବଂ ଆପ୍-ଦା ହାରିଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ । କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଦୁଇଥର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିରତ ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଲା:

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କର୍ମୀ ଏକ ଫଟୋ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କର୍ମୀ ଜଣକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ । ସେ ହାତ ଯୋଡି କହିଲେ, “ତୁମର ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ । ତୁମର ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି । ଏବେ ଦୟାକରି ପ୍ରେମର ସହିତ ବସିଯାଅ ।’

ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତା’ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କରି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାକୁ କହିଲେ । ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଦୟାକରି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅ ।’

#WATCH | On BJP’s victory in #DelhiElections2025, PM Narendra Modi says, “…The blessings of Nari Shakti is our biggest defence shield and today once again Nari Shakti has blessed us in Delhi. Be it Odisha, Maharashtra or Haryana, we have fulfilled every promise made to the Nari… pic.twitter.com/1a0JEtbxH3

— ANI (@ANI) February 8, 2025