ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଦେଲେ ମୋଦୀ, କହିଲେ ‘ମୋ ବନ୍ଧୁ ଟ୍ରମ୍ପ…’ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜଣାଇଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଗୁରୁବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୯, ୨୦୨୫ ) ରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ବିନିମୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ।
Spoke to my friend, President Trump and congratulated him on the success of the historic Gaza peace plan. Also reviewed the good progress achieved in trade negotiations. Agreed to stay in close touch over the coming weeks. @POTUS @realDonaldTrump
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ମୋର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲି। ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କଲି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ କଥା ଦେଲି।”
ଇଜିପ୍ଟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା, ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ, ଲୋକମାନେ ଗାଜାର ରାସ୍ତାରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ।