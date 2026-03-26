ବିନା ଦର୍ଶକରେ ହେବ IPL! ଯଦି ଭାରତରେ ଏନର୍ଜି ଲକଡାଉନ ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଉ କ’ଣ ଖୋଲା, ଜାଣନ୍ତୁ

ଏନର୍ଜି ଲକଡାଉନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠାରେ କରିଡର ମାଧ୍ୟମରେ “ଲକଡାଉନ୍” ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର କାରଣ ହେଉଛି ଭାଇରସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ବାଧା ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସଂସଦରେ ଭାଷଣ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଏନର୍ଜି ଲକଡାଉନ ହେବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଆଉ ସମାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଧନ ରାସନ୍ ଠାରୁ ଘରୁ କାମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଏନର୍ଜି ଲକଡାଉନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ: ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏନର୍ଜି ଲକଡାଉନ୍ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ। ଯଦିଓ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଭାଷା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ, ସରକାରମାନେ ଗତିବିଧି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି।

ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ବଳ ପରିମାଣର ଏକ ସମୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ଆଡ଼କୁ ନେବାର ଏକ କଠୋର ଉପାୟ।

ଏନର୍ଜି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ କ’ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ: ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଲେ, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଇନ୍ଧନ ରାସନିଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ବିକ୍ରୟକୁ ସୀମିତ କରିପାରେ। ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ କାର-ମୁକ୍ତ ରବିବାର କିମ୍ବା ଅଯୁଗ୍ମ-ଯୁଗ୍ମ ଯୋଜନା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇପାରେ।

ଘରୋଇ ବସ୍ ଅପରେଟର ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ କଷ୍ଟକର କରିପାରେ। ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି।

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଫର୍ମାଟ୍ ବଦଳିବ: କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀକୁ ମନେ ପକାଇ, ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ସେହିପରି, ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ କୁ ଫେରିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ।

ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ, ହଜାର ହଜାର ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଏବଂ ଘରୋଇ ଯାନବାହନ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।

କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ: ଭାରତରେ IPL ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ ଭିଡ଼ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି।

ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରାଲି ଏବଂ ବଡ଼ ସମାବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, କାରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସୀମିତ ଉପଲବ୍ଧତା ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଏନର୍ଜି ଲକଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବେକେରୀ ଏବଂ କ୍ୟାଟରିଂ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଘୋର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ନ ଥିବାରୁ ଅନେକ ସହରର ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୀମିତ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ସରକାର ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଘର ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଏବଂ ଭାରୀ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଭଳି ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ।

ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି: ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ନୂତନ ସଂଯୋଗକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।

ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାବଜାରୀର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗଚ୍ଛିତ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଖୋଲା ରହିବ: ଏନର୍ଜି ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ହସ୍ପିଟାଲ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ, ସରକାରୀ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଜାରି ରହିବ।

ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବକୁ ରୋକିବା, ଯଦିଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ।

