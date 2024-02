ୟୁଏଇରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ; କହିଲେ ଏହା ସମ୍ପର୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ୟୁଏଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆବୁଧାବିରେ ସେ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହୟାନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ୟୁପିଆଇ ରୂପେ କାର୍ଡ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ୟୁଏଇ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିଥିବା ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଶକ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଏମ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକର ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ୟୁଏଇର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ବିଏପିଏସ୍ (ବୋଚାସାନବାସି ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ସଂସ୍ଥା)ର ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଏବଂ ଆଖି ବୁଜିବା ପରେ, ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲ, ତୁମକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ଏହା ଏହି ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।” ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

