ରାତି ଠିକ୍ ୮.୩୦ରେ ହେବ ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ମହିଳା ବିଲ ନେଇ ହୋଇପାରେ…

ରାତି ଠିକ୍ ୮.୩୦ରେ ହେବ ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ମହିଳା ବିଲ ନେଇ ହୋଇପାରେ…
ମହିଳା ବିଲ୍ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନହେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ରାତି ୮:୩୦ ରେ ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଦେଶକୁ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଜେପି ସମେତ NDA ଅଂଶୀଦାର ନେତାମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ DMK ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହୁଛି।
ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଉପାୟରେ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ଅଭାବରୁ ବିଲ୍ ପଡ଼ିଗଲା।
ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଆ , ଭଉଣୀ, ଝିଅ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ବିବେକର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଯଦି ଏହି ସଂଶୋଧନ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୁଏ, ତେବେ ଦେଶର ମହିଳାମାନେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଭାରତର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧା, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ।