ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ମହା ବୈଠକ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା; ଲକଡାଉନ ବିଷୟରେ ହୋଇପାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା!
ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ଏହି ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ “ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ” ଭାବନାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସର ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ।
ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଇନ୍ଧନ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାଧା ରୋକିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ।
ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ: ବୁଧବାର ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଶୁଣିଛି। ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉପୁଜିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ଶେଷରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି।” ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ।
କିରେନ ରିଜିଜୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଯୋଗାଣର ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସଫଳତାର ସହ ଚାରୋଟି ଜାହାଜ ଆଣିସାରିଛି। ତେଣୁ, ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ।