ଆସୁଛନ୍ତି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସଂଧ୍ୟାରେ ପୁଟିନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ମୋଦି ଦେବେ ନୈଶ୍ୟ ଭୋଜି, ଚିନ୍ତାରେ ୟୁରୋପ-ଆମେରିକା

ଆଜି ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ । ସଂଧ୍ୟାରେ ପୁଟିନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ମୋଦି ଦେବେ ହାଇ ଡିନର ପାର୍ଟୀ । ସେପଟେ ଚିନ୍ତାରେ ୟୁରୋପ-ଆମେରିକା ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି । ପୁଟିନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରୁ।

ତେବେ ପୁଟିନ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହିତ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଛନ୍ତି ମୋଦି। ଏହି ବୈଠକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ହେଉଥିବା ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପ । ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର 4-5 ରେ 23ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରୁଷ ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ଅନେକ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ।

ପୁଟିନ କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ?

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ବିମାନ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪:୩୦ ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କରିବ। ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ଆୟୋଜନ କରିବେ।

ରୁଷ ଟୁଡେର ଭାରତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପୁଟିନ ଏବଂ ମୋଦି

ପୁଟିନ ଏବଂ ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୧ ଟାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ। ଏହି ବୈଠକରେ ସୁ-୫୭ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍-୪୦୦ ମିସାଇଲ୍ ୟୁନିଟ୍, ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ୍, କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର,  ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ପେସ୍ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ହେବା  ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।  ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ, ଦୁଇ ନେତା ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ତା’ପରେ ରୁଷିଆ ଟୁଡେର ଭାରତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ସରକାର ଏକ 100 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି।

୨୦୨୨ରେ ଯୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଆଗମନ

ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଟାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏକ ରାଜକୀୟ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିବେ। ୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ  ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ରାଜଘାଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସମାଧିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ।  ପ୍ରାୟ 28-30 ଘଣ୍ଟାର ଗସ୍ତ ପରେ, ପୁଟିନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9:30 ରେ ମସ୍କୋ ଫେରିବେ।

