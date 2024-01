(Video) ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ସମୁଦ୍ର ପୋଲ, ଉଦଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ,

ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ସମୁଦ୍ର ପୋଲକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଗଲା । ଏହି ଅଟଳ ସେତୁର ଉଦଘାଟନ କରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ ମୋଦୀ । ୧୮ ହଜାର କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ସେତୁ । ଏହି ସେତୁରେ ବାଇକ୍‌, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଅଟୋ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସ ହାରବର୍ ଲିଙ୍କ (MTHL) ର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସେୱ୍ରି ନାମକ ଏହି ସମୁଦ୍ର ବ୍ରିଜ୍ ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇକୁ ନାଭି ମୁମ୍ବାଇ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ମାତ୍ର ୧୫-୨୦ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ।

୨୧.୮ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ସେତୁ ୧୭,୮୪୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୬ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସେତୁର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।

#WATCH | PM Modi inaugurates Atal Bihari Vajpayee Sewari – Nhava Sheva Atal Setu in Maharashtra

Atal Setu is the longest bridge in India and also the longest sea bridge in the country. It will provide faster connectivity to Mumbai International Airport and Navi Mumbai… pic.twitter.com/2GT2OUkVnC

— ANI (@ANI) January 12, 2024