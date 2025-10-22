ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହେବ ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ଧାମ, ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିବ ୧୭୩୪ ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହେବ ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ଧାମ, କହିବ ୧୭୩୪ ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ

By Jyotirmayee Das
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ‘ସୈନ୍ୟ ଧାମ’ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଏହାର ଉଦଘାଟନ ପାଇଁ ଡେରାଡୁନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ । ସାମରିକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ଯୋଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ଉଦଘାଟନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ସୈନ୍ୟଧାମ କେଉଁଠି: ଡେରାଡୁନର ଗୁଣିଆଲ ଗାଁରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସୈନ୍ୟଧାମ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ବରେ ୧୭୩୪ ସହିଦଙ୍କ ଅଗଣାର ମାଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ୨୮ଟି ପବିତ୍ର ନଦୀର ଜଳ ରଖାଯାଇଛି। ସୈନ୍ୟଧାମରେ ​​ଏକ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଡିଟୋରିୟମ୍, ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଜାହାଜ, ୧୨୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମରିକ ଉପକରଣ ରହିଛି।

କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର: ଦେଶର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ସାମରିକ ବାହିନୀର ବୀରତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟଧାମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜ୍ୟ ବାବା ହରଭଜନ ସିଂହ ଏବଂ ବାବା ଜସବନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୪ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ୯୧୨.୬ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଶହୀଦଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି।

କାହିଁକି ପଞ୍ଚମ ଧାମ: ସାମରିକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ଯୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୈନ୍ୟଧାମର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯୋଶୀ ଏହାକୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପଞ୍ଚମ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରଣ, ଚାରିଧାମ ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜନଭାବନା ସହିତ ଜଡିତ। କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତ ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏକ ସୌନ୍ୟଧାମ ନିର୍ମାଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ ଏହି ଧାମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୦ ସହିଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।

