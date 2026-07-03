ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ହେବ
ୱେଲିଂଟନ: ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଶୁକ୍ରବାର (୩ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬) ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର୍ ଲକ୍ସନ୍ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ହେବ। ଗତ ୪୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯାଇନଥିବାରୁ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟାପାର ବା ଫ୍ରି-ଟ୍ରେଡ୍ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ୯୫% ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଶୁଳ୍କ ହଟିଯିବ। ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ୧.୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୨୪ରେ ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ (ଜିନିଷପତ୍ର ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଶାଇ) ପ୍ରାୟ ୨.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିରୁ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆଇଟି ଏବଂ ଆଇଟି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ୧.୨୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶର ବଢ଼ୁଥିବା ବନ୍ଧୁତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପାର, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଖେଳକୁଦ ଏବଂ କିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜୁଲାଇ ୧୦ରେ ନିଉଜିଲାଣ୍ଡର ଅକ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୧୧ରେ ସେଠାରୁ ଫେରିବେ।