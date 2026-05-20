ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭେଟିବେ ପିଏମ ମୋଦୀ, କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶରେ ହେବ ସାକ୍ଷାତ?
PM Modi Trump Meeting: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହେବାକୁ ଥିବା G-7 ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶର ନେତା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ୟାରିସ ପହଞ୍ଚିବେ। ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପିଏମ ମୋଦୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ।
Axios ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରକୃତରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ G7 ନେତାମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଫ୍ରାନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିସାରିଛି ଯେ ପିଏମ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ବୈଶ୍ୱିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମୋଦୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ୧୫-୧୭ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ।
ମୋଦୀ–ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ବୈଠକ କେବେ ହୋଇଥିଲା?
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୫ରେ ୱାଶିଂଟନରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୧୬ ମାସ ପରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ। ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ପରେ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଜରିମାନା ସ୍ୱରୂପ ଟ୍ୟାରିଫ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରତା ଆସିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପାର ଚୁକ୍ତି ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ବୈଠକ ହର୍ମୁଜ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଓ ମହଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇପାରେ।
ଫ୍ରାନ୍ସ କରିଥିଲା ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ କନଫର୍ମ
ଫ୍ରାନ୍ସର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗତ ଦିନରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ୟୁରୋପ ଓ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିନ-ନୋଏଲ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା G7 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଅବସରରେ ହୋଇଥିଲା।
ଏଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏଭିଆନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ (୧୫-୧୭ ଜୁନ୍)ରେ ନିଜର ଭାଗିଦାରୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ G7 କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତର ଯୋଗଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, G-7 ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମୂହ, ଯଦିଓ ଭାରତ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଫ୍ରାନ୍ସ ଏକ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛି।