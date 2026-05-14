ବଡ଼ ଗେମ ଖେଳିବେ ମୋଦୀ; ଯୁଦ୍ଧ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଇରାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ; ହେବ କି ବଡ଼ ଡିଲ୍?
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରାଘଚି!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର (୧୩ ମଇ) ଦିନ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଭାରତକୁ ତିନି ଦିନିଆ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ତେହେରାନର ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ। ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରାଘଚି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ରଣନୈତିକ ଜଳପଥ ଦେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ଉପରେ ଜୋର ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆରାଘଚି ଏବଂ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁବାର (୧୪ ମଇ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈୟଦ ଆବାସ୍ ଆରାଘଚିଙ୍କୁ ଏକ ଉଦାର ସ୍ୱାଗତ।” ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରୁଛି।
ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ନେତାନାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଇରାନର ସୁରକ୍ଷା ସେବା ଆମ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। ଇରାନ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଏକ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଜନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯିବ।”