ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୋଦୀ, ଭାରତ ମହାସାଗରେ ଖେଳିବେ ବଡ଼ ଖେଳ, ଚୀନର ଯୋଜନା ହେବ ଫେଲ୍

ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୋଦୀ, ଭାରତ ମହାସାଗରେ ଖେଳିବେ ବଡ଼ ଖେଳ

By Jyotirmayee Das

Modi Visit Seychelles: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୨୭ ରୁ ୨୯ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସେଲ୍ସର ଦୁଇ ଦିନିଆ ରାଜକୀୟ ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପ୍ରକୃତରେ, ସେସେଲ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହର୍ମିନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସେସେଲ୍ସର ଜାତୀୟ ଦିବସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଛନ୍ତି ।

୨୦୧୫ରେ ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ମୋଦି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ରାଜକୀୟ ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ଆଧିକାରିକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷ ୨୦୧୫ରେ ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମାରୋହରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଏକ ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି…

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମେଲୋନୀ ପାଇବେ ୧୦…

କଣ ରହିଛି ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ଲାନ?

ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସେସେଲ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ହର୍ମିନିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ସମସ୍ତ ଦିଗର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏହା ସହିତ, ଦୁଇ ଦେଶର ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତାମତ ବିନିମୟ କରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସେସେଲ୍ସର ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ।

ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ

ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛି, “ଭାରତ ଏବଂ ସେସେଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଏକ ଗଭୀର ଅଂଶୀଦାରିତା ରହିଆସିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଜନସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ ସେସେଲ୍ସ, ଭାରତର ‘ମହାସାଗର’ (ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଫର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆକ୍ରସ ରିଜନ୍ସ / MAHASAGAR) ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବହନ କରେ ।”

ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ସେସେଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଜବୁତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶର ସାଧାରଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ।”

ଚୀନର ଯୋଜନା ହେବ ଫେଲ୍

ସେସେଲ୍ସ ଯଦିଓ ଆଫ୍ରିକାର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭୌଗଳିକ ସ୍ଥିତି ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ । ଏହି ଦେଶ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ମଝିରେ ରହିଛି । ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସନ୍ତୁଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

ସେସେଲ୍ସ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଭାରତର ଭାରତ ମହାସାଗର ନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ରହିଆସିଛି । ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଚୀନ୍ ଅନେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ଏବେ ସେସେଲ୍ସ ସହିତ ନିଜର ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।

You might also like More from author
More Stories

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି…

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମେଲୋନୀ ପାଇବେ ୧୦…

ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ CJP କର୍ମୀଙ୍କୁ ଲୁହା ରଡରେ…

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅମିତ ଶାହ: କେନ୍ଦ୍ର…

1 of 28,239