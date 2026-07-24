ସୋନମଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ 'ଏକ୍ସ' (X) ଜରିଆରେ ସୋନମଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନିବାକୁ, ସଠିକ୍ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇବାକୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଓଜନକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ସମାଜସେବୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନିବା, ନିୟମିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ବ ଓଜନକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସୋନମଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂର୍ବ ଓଜନକୁ ଫେରିଆସନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ, ସୋନମଜୀ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।”
मैं सोनम जी से आग्रह करता हूँ की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न फिर से प्राप्त करें।
मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें।@Wangchuk66 @GitanjaliAngmo
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନଶନ କରିବା ପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସନ୍ଦେଶରୁ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।