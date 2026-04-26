୨୯ ପୂର୍ବରୁ ପଳାଅ…, ମେ ୪ ପରେ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବ…

୨୯ ପୂର୍ବରୁ ପଳାଅ…, ମେ ୪ ପରେ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବ…
ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କାଗଜପତ୍ର କରି ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହୁୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୨୯ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନରୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହୁୁଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ୨୯ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମେ ୪ ତାରିଖରେ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଶାସକ ଟିଏମ୍ସି ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ହାମଲା କରିଛନ୍ତି।
ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କାଗଜପତ୍ର କରି ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହୁୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୨୯ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନରୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ନହେଲେ ମେ ୪ ତାରିଖ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଟିଏମ୍ସି କୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶକରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି।
ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବାହାରିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜନସଂଘରୁ ବିଜେପି ଆସିଛି। ଆଉ ଜନସଂଘ ଆସିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ। ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଜନସଂଘର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୋଲକାତାରୁ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ୨୪ପ୍ରଗଣା, ନଦିଆ, ମେଦିନାପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମକୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ବେଙ୍ଗଲରେ ବାସହୀନ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାଥୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଜନସଂଘ। ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଉଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଶରଣାର୍ଥିଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ରହିଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିଲେ।
ମୋଦି ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଟିଏମ୍ସିର ମହାଜଙ୍ଗଲରାଜରେ କନ୍ୟାମାନେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିଏମ୍ସି ସରକାର ଶୋଇ ରହିଛି। କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଟିଏମ୍ସି ସରକାର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ସେହି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ମେ ୪ ତାରିଖ ପରେ ବିଜେପି ସରକାର ସବୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି।