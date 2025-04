(video) ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ରାମାୟଣ ଦେଖିଲେ, କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ମୋଦୀ

ବ୍ୟାଙ୍କକକ୍: ଆଜି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଆଜି ସକାଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବା ପୌରାଣିକ ଗାଥା ରାମାୟଣକୁ ମଧ୍ୟ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କଲେ।

ଆଉ ରାମାୟଣ ସରିବା ପରେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସେହି ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଗର ମୁକସାକ୍ଷୀ ସାଜିଲି। ଥାଇ ରାମାୟଣ, ରାମାକିଏନର ଏକ ମନଛୁଆଁ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଲି। ଭାରତ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି।

ସୂଚନାନୂସାରେ, ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କକକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକକରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏପ୍ରିଲ ୪ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିମଷ୍ଟ୍ରେକ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିନାୱାଟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ।

ଏହି ସ୍ଥାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ମିଆଁମାର ଏବଂ ଭୁଟାନର ନେତାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

#WATCH | On his arrival in Bangkok, PM Modi witnessed a vibrant display of Indian culture: Garba from Gujarat and Mantras from the local Thai community. The Sikh community gifted a memento with the Golden Temple. Navjar mantras from the Jain community. Gita gifted by the ISKCON… pic.twitter.com/fqUo7QmSSg

— ANI (@ANI) April 3, 2025