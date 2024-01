(video)ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୋଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସବରେ ନେଲେ ଭାଗ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ପୋଙ୍ଗଲର ଶୁଭେଚ୍ଛା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୁଙ୍ଗିରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ପୋଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁରୁଗାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସେ ଏହି ବେଶରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସମୟର ଭିଡିଓ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ ଧଳା ଲୁଙ୍ଗି ଓ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ବାମ କାନ୍ଧରେ ଏକ ସାଲ୍ ପକାଇଛନ୍ତି । ଏହି ବେଶ ଭୂଷାରେ ସେ ପୋଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁରୁଗାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ପୁଡୁଚେରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସୌନ୍ଦରରାଜନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ରଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ରନ୍ଧା ହେବା ଲାଗି ନିଆଁ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ସେ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଛିଡାହୋଇଥିବା ଏକ ଗାଈ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ମୋଦୀ ଗାଈ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇବା ସହ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସେ ହାପି ପୋଙ୍ଗଲ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi takes part in the #Pongal celebrations at the residence of MoS L Murugan in Delhi.

Puducherry Lt Governor and Telangana Governor Tamilisai Soundararajan also present here. pic.twitter.com/rmXtsKG0Vw

— ANI (@ANI) January 14, 2024