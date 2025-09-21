ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ GSTର ନୂଆ ସ୍ଲାବ୍, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି!
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ୱୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶକୁ ସମ୍ୱୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ୱୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। GSTକୁ ନେଇ କହିପାରନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି GSTର ନୂଆ ସ୍ଲାବ୍।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।
ତଥାପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନୂତନ GST ହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୂତନ GST ହାର ଆସନ୍ତାକାଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ହୋଇପାରେ।
ନୂତନ GST ହାର କ’ଣ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ GST ପରିଷଦ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ସ୍ଲାବକୁ ବଦଳାଇ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ସ୍ଲାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା।
ବୈଠକରେ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ନୂତନ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ୨୦୨୫ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି GST ସଂସ୍କାରକୁ ସରଳୀକରଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।