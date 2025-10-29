ଭୋଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜରେ ମୋଦି….କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ରାହୁଲ, ବିଜେପି କହିଲା ଲୋକାଲ୍ ଗୁଣ୍ଡା
ବିହାର: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଜାଫରପୁରରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏକ ରାଲିରେ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରି, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଉଭୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ବଦଳରେ ନାଚିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବି ନାଚିବେ,” ।
ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦିଙ୍କର ଛଟ୍ ପୂଜା କିମ୍ବା ଯମୁନା ନଦୀର ସଫାସୁତୁରାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ । ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ଚାହାଁନ୍ତି। ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ; ତାଙ୍କର ଛଟ୍ ପୂଜା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ।
ବିଜେପିର ପ୍ରତିବାଦ: ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ପରେ ଶାସକ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ “ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁଣ୍ଡା” କହି ଭର୍ଛନା କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି କହିଛି ଯେ, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ।” ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ “ଭାରତୀୟ ଭୋଟର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଉପହାସ କରିଛି।”
ନୀତିଶଙ୍କୁ ଟର୍ଗେଟ୍: ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବିଜେପି । କିନ୍ତୁ ରିମୋଟ ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି । ନୀତୀଶଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖେଇ ଶାସନ କରୁଛି ବିଜେପି । ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।
ଭୋଟ୍ ଚୋରି କରିବାର ପ୍ରୟାସ: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୋହରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି “ଭୋଟ୍ ଚୋରି” କରୁଛି। ସେମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ଭୋଟ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେମାନେ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।