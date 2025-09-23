ଖୁସି ଖବର: 75 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 10 ହଜାର, ଏହି ଦିନ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ମହିଳା । 75 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା । ଏହି ଦିନ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ।

By Seema Mohapatra

ବିହାର: ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଏହି ଯୋଜନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେହିଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନଲାଇନରେ ଯୋଗଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ।

ଡିବିଟି (ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର) ମାଧ୍ୟମରେ ବିହାରର ୭୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ୧ କୋଟି ୧୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?

ଏହି ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବା, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ସିଲେଇ, ବୟନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଭ ଦେବା, ବିଶେଷକରି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ।

ଯୋଜନାର ଲାଭ କିଏ ପାଇପାରିବେ?

ଏହି ଯୋଜନା ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବିବାହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଅବିବାହିତ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୧୮ ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନକମ ଟେକ୍ସପିୟର ନହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ (ନିୟମିତ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ) ନଥିବେ। ଜୀବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ।

କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?

ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ: ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବେ। ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନ ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଫର୍ମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ସହରାଞ୍ଚଳ: ସହରାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଜୀବିକାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, www.brlps.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।

 

