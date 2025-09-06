Tariff Tension: ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତି; UNGA ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ମୋଦୀ, ଜୟଶଙ୍କର ସମ୍ଭାଳିବେ ମୋର୍ଚ୍ଚା!

ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା (UNGA) ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା (UNGA) ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର UNGA ରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ UNGA ରେ ଯୋଗ ନଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ବା Tariff ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବକ୍ତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଭୟଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। UNGA 80ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣ ବିତର୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବ୍ରାଜିଲ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ଅଧିବେଶନ ଖୋଲିବ, ତାପରେ ଆମେରିକା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା।

ଭାରତ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବ

ବକ୍ତାଙ୍କ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ସକାଳେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ କୂଟନୈତିକ ଅଧିବେଶନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିବେଶନ ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ବିବାଦ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ-ରୁଷ ବିବାଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଯାହା ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।

ଭାରତ-ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ଉତ୍ତେଜନା

ଏହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (BTA) ର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ ମାସରେ ରୁଷ ତେଲ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମୋଟ ଶୁଳ୍କ 50 ପ୍ରତିଶତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା।

