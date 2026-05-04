PM ମୋଦୀଙ୍କ ୫ଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା : ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ…
ମମତାଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ବିଜେପିର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ଏବଂ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପହଂଚିଛନ୍ତି ।
PM Modi BJP Elections Victory Speech : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମରେ ବିଜେପି ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ NDAର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ଏବଂ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ‘ମୋଦୀ ଜୀ’ ଏବଂ ‘ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ’ ନାରା ଦେଇଥିଲେ।
ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କଥା କହି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମ୍ବୋଧନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜିର ଏହି ଦିନ ଐତିହାସିକ ଓ ଅଭୂତପୂର୍ବ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସାଧନା ସିଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଥାଏ, ତାହା ମୁଁ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଛି।” ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମୁଁ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଆଜିର ଏହି ଦିନ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହା ଦେଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଘୋଷଣା କରିବାର ଦିନ ଏବଂ ଭରସାର ଦିନ। ସେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି-ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମ, ପୁଡୁଚେରୀ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କେରଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି।“
ଭାରତ କାହିଁକି ‘ମଦର ଅଫ ଡେମୋକ୍ରାସି’, ତାହା ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା– ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ଜୟ ପରାଜୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କାହିଁକି ‘ମଦର ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି’ (ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ)। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଶିରାରେ ପ୍ରବାହିତ ଏକ ସଂସ୍କାର। ଆଜି କେବଳ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜିତିନି, ବରଂ ଆଜି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜିତିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ୯୩ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହେବା ନିଜେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ମତଦାନର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚିତ୍ର। ମୁଁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ତଥା ସୁରକ୍ଷାବଳକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।
ମା’ ଗଙ୍ଗା ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି– ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୩ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ମତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ଏବଂ କାଶୀରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ବେଳେ… “ନା ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି, ନା ମତେ କେହି ପଠାଇଛି… ମା’ ଗଙ୍ଗା ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି।” ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗା ମା’ଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଜିତିବା ଫଳରେ ଆଜିଠାରୁ ବଙ୍ଗଳା ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିକାଶର ଭରସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି।