‘ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ବି, ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଢାଇବୁ’, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫକୁ ନେଇ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

‘ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ବି, ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଢାଇବୁ’, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫକୁ ନେଇ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର କୃଷକ ଏବଂ ପଶୁପାଳକଙ୍କ ହିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଖୋଡାଲଧାମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 5,400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନେକ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି।
ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମସ୍ତ ରାଜନୀତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ।
‘ଯେତେ ଚାପ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ’: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ଚାଷୀ ଏବଂ ଗୋପାଳକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଛୋଟ ଦୋକାନୀ, ଚାଷୀ, ଗୋପାଳକମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିରୁ କହୁଛି, ଏହା ମୋ ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଚାଷୀ, ଗୋପାଳକ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି।
ମୋ ସରକାର କେବେବି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଚାଷୀ, ଗୋପାଳକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚାପ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବାର ଆମର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ନକରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଉପହାର, ଆମକୁ ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ନକରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ସରକାର GST ସଂସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିବ। GST ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ଦୀପାବଳିରେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ଦୁଇଗୁଣ ବୋନସ ପାଇବେ।”