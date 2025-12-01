ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏଠି ଡ୍ରାମା ନୁହେଁ ଡେଲିଭରି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ବିରୋଧିଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡିଗଲେ ମୋଦୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟର ନିରାଶାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିରୋଧିଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଧିବେଶନ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ। ଏହାକୁ ପରାଜୟ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ସଂସଦ ଭବନରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ନେବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିଛି।
ସମୟ ସମୟରେ, ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୁଏ । ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ, ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ, ଅର୍ଥନୀତିର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛି। ଭାରତ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କିଛି କରିପାରିବ।
ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଗତିରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାହା ଆମକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।”