ନୂଆପଡା ଆସନ ପୋଛିନେବ ବିଜେପି ! ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଜପାର ମାଷ୍ଟ୍ରରପ୍ଲାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ…

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଛିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ତାହା ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିଲା।

କାହିଁକି ବାଛିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ମୋଦୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଦଳରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ବାଛିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ତତ୍ପର ପ୍ରଶାସନ। ଅମଲିପାଲି ସ୍ଥିତ ପଡ଼ିଆକୁ ସମତଳ କରିବା ପରେ ଟେଣ୍ଟ ଲଗାଇବା କାମ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଓ ଉତ୍ତରାଂଚଳ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ।

ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆଗକୁ ଥିବା ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଜେପିର ଏକ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ପାଇଁ ।

ସୂଚନାମୁତାବକ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରାଲି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାଲିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି ୟୁନିଟ୍ ଉଭୟ ଝାରସୁଗୁଡାକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଗସ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଏହି ଆସନ ଉପରେ ଆଖି ଜମେଇ ବସିଛନ୍ତି ।

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ, ବିଜେପି ନେତାମାନେ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ରାଲି ଖୁବ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି କର୍ମୀମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ।

ଝାରସୁଗୁଡା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ ଏବେ ବିଜେପି ଗଡ଼ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହ ଦେଓ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।

ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୋଦୀଙ୍କ ରାଲି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହାସହିତ ନୂଆପଡାର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଜେପି ଏହାର ଲାଭ ନେବାକୁ ଆଶା କରୁଛି।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସହିତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଗାମୀ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ହାତେଇବାକୁ ଲକ୍ଷ ରଖିଛି। ସେପଟେ ମୋଦୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଲିଭାଇବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଧରିଛ ।

