ଜୁନ୍ ୨୦ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ପୁର, ଗୋସାଣୀ ପୀଠ ଏବଂ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖର ଏକଦିବସୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଦୀ ସେଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବେ।

ଏହି ଗସ୍ତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ଗୋସାଣୀ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ପରେ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ୫୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏବେ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନରେ…

ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ…

ପାହାଡ଼ପୁର ଗସ୍ତ ଏବଂ ଗୋସାଣୀ ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ମୋଦୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଯିବେ। ଦାଣ୍ଡବୋଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ଜନସଭା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ‘ଡବଲ୍-ଇଞ୍ଜିନ’ ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ମୋଦୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ।

“କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାହୋଲ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି,” ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ।

ସଭାପତି ସାମଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଗାମୀ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତା ନେଇ ଦୃଢ଼ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।”

You might also like More from author
More Stories

ଏବେ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନରେ…

ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଇରାନର ଚମକାଇଲା ଭଳି…

ପଡ଼ିଆରେ କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ୧୫…

1 of 29,534