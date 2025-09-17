CHARIDHAM

ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାହାଣୀ, ମୋଦିଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଏହି ଅଭିନେତା

ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚିତ।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୫ ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।  ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଉପହାର ମିଳୁଛି।  ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଏହାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ଉନ୍ନି ମୁକୁନ୍ଦନ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ସେ ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ଫିଲ୍ମ “ମା ବନ୍ଦେ” ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ।

ଅଭିନେତା ନିଜେ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଫିଲ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଉନ୍ନି ମୁକୁନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି।

ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ “ମା ବନ୍ଦେ” ଫିଲ୍ମ କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇବ।

ଉନ୍ନି କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ସମ୍ମାନର କଥା ଯେ ମୁଁ ‘ମା ବନ୍ଦେ’ରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କ୍ରାନ୍ତି କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ମା ବନ୍ଦେ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି।”

“ମା ବନ୍ଦେ”ର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ’ଣ: “ମା ବନ୍ଦେ” ମୋଦିଙ୍କ ଜୀବନର ରାଜନୈତିକ ଦିଗରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ମାଆ ହୀରାବେନ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜଣେ ମାଆ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଚରିତ୍ର, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ କିପରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ।

