ପିଏମ୍ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଫଟାଫଟ ମିଳିବ ଲୋନ୍‌, କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ଏବେ ଚିନ୍ତା ହେବ ଦୂର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଅଭାବରୁ ନିଜକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା (PM Mudra Yojana) ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ମହାଜନଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ ହେବା ପରେ, ଋଣ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଯିବ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଋଣ ଅଧୀନରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ କ’ଣ?
କାହାକୁ ମୁଦ୍ରା ଋଣ ମିଳେ?
ମୁଦ୍ରା ଋଣ 2015 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ: ଶିଶୁ ଋଣ, କିଶୋର ଋଣ ଏବଂ ତରୁଣ ଋଣ। 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ମୁଦ୍ରା ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଏକ ପାସପୋର୍ଟ-ଆକାର ଫଟୋ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କେତେକ ସମୟରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ମାଗିପାରେ।
ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ Udyamimitra.in ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ, “ମୁଦ୍ରା ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ” ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ଏକ ଫର୍ମ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଋଣ ପରିମାଣ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଫଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
କିପରି ଶୀଘ୍ର ଋଣ ପାଇବେ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଶୀଘ୍ର ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ KYC ବିନା, ଆପଣ ଋଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। RBI ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଋଣ ପାଇବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ପୂର୍ବରୁ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।