ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, କହିଲେ- ‘ମହିଳା ଯୋଜନାଗୁଡିକୁ ପରିହାସ କରାଯାଇଛି’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଜୁରାଟର ଭଦୋଦରା ଠାରେ ଏକ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାରର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି, ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମହିଳା ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବିଲ୍ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଦାପି ଗମ୍ଭୀରତା ଦେଖାଇ ନ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରୋଧୀ ସର୍ବଦା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି।

ଏହି ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳା, ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସମାନ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ବିରୋଧୀମାନେ ଆମକୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଅଭିଯାନର ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅତ୍ୟଧିକ ମର୍ମାହତ। ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ ଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କେହି ନାହାଁନ୍ତି, କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ କାମ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜନ ଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି ଯେ, ଏକ ଛୋଟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ।

The entire nation is ecstatic on the historic passing of Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Addressing a programme in Vadodara. https://t.co/95luHp4Ir4

— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2023