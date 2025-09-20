ଆମେରିକା,ପାକିସ୍ତାନ ନା ଚୀନ କିଏ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ, ଟାରିଫ ବିବାଦ ଭିତରେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

PM Modi:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଜି ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ଭାବନଗରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ....

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆମେରିକା ସହିତ ଟାରିଫ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପୁଣି ଥରେ “ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ” ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତରେ କ୍ଷମତାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ।

ଆଉ ଏହାହିଁ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବୈଦେଶିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ଏବଂ ଏହି ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନ ଗୁଜରାଟର ଭାବନଗରରେ ଆୟୋଜିତ “ସମୁଦ୍ରରୁ ସମୃଦ୍ଧି” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବନଗରରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।

ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଆମର ଦିଗକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାବନଗରକୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବାଛିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଭାବନଗରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅନ୍ଧ ଭିକାରୀର ବିବାହ ସଉକ୍… ୨ ଜଣଙ୍କୁ…

୨୩ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ବିଜେଡି, ଶାସକ ଦଳ…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଲେ :ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଏକ ବିରାଟ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖେ। ଏଠାରେ ବନ୍ଦର-କେନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି। “ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ”ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଭାଇଚାରାର ମନୋଭାବ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।

ବିଶ୍ୱରେ ଆମର କୌଣସି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଆମର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ଏବଂ ଭାରତର ଏହି ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡିବ।”

ମୋଦୀ କହିଲେ ThankYou : ସୂଚନାମୁତାବକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ଆପଣମାନେ ଆମ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ।

କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି ତାହା ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ, ମୁଁ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ମୋର ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।”

You might also like More from author
More Stories

ଅନ୍ଧ ଭିକାରୀର ବିବାହ ସଉକ୍… ୨ ଜଣଙ୍କୁ…

୨୩ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ବିଜେଡି, ଶାସକ ଦଳ…

ବିରାଟ ଚମତ୍କାର: ମାଟି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଏକାଥରକେ…

ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, AI…

1 of 12,372