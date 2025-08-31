ଜାଣିଛନ୍ତି! ଚୀନ ନିଜକୁ ଡ୍ରେଗନ କହି ଭାରତକୁ କାହିଁକି କୁହେ ହାତୀ? ଏମିତି ରହିଛି କାରଣ…
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ହେବା ଏବଂ ଡ୍ରାଗନ୍ ଏବଂ ହାତୀ ଏକାଠି ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଚୀନ୍ କୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଏବଂ ଭାରତକୁ ହାତୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ...
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କୁହାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ କେବଳ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଚୀନର ତିଆନଜିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 25ତମ SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ 7 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏପରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଏସୀୟ ଦେଶର ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା, ବିଶ୍ୱର ନଜର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା।
ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବୃହତ ସଭ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ। ଉଭୟ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ରହିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ହେବା ଏବଂ ଡ୍ରାଗନ୍ ଏବଂ ହାତୀ ଏକାଠି ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଚୀନ୍ କୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଏବଂ ଭାରତକୁ ହାତୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ…
ଭାରତକୁ କାହିଁକି ହାତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ?
ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତୁଳନା ପ୍ରଥମେ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 2015 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଏକ କାର୍ଟୁନରେ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଳସୁଆ ହାତୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଯାହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଉଛି।
ଅର୍ଥାତ୍, ଭାରତକୁ ଏକ ଧୀର ଏବଂ ବାଧାକାରୀ ଦେଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଚୀନ୍ ଏକ ଡ୍ରାଗନର ପ୍ରତିଛବି ପାଇଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ 1990 ଦଶକରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ହାତୀ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ଚୀନ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ଚୀନ୍କୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଡ୍ରାଗନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ କେତେବେଳେ ଅଳସୁଆ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏକ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ହାତୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା।
କାନାଡିଆନ୍ ଲେଖକ ଡେଭିଡ୍ ଏମ୍. ମାଲୋନ୍ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ‘ଡୁଜ୍ ଦି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ?’ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ହାତୀ ପରି ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତୀ ଶବ୍ଦଟି ଭାରତର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ହୋଇଗଲା।
ଚୀନ୍ କାହିଁକି ଡ୍ରାଗନ୍ ହେଲା?
ଚୀନ୍ ର କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରାୟ 1800 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ହାନ୍ ରାଜବଂଶ ଡ୍ରାଗନ୍ କୁ ରାଜକୀୟ ପ୍ରତୀକ କରିଥିଲା। ସମ୍ରାଟମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ବ ସହିତ ଯୋଡିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚୀନରେ ଡ୍ରାଗନକୁ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କାହାଣୀରେ ଡ୍ରାଗନକୁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାକ୍ଷସ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ପଶୁ କୂଟନୀତି
ହାତୀ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ମୋହରଠାରୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାତୀ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ରହିଆସିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ କୂଟନୀତିରେ ହାତୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ କାନାଡା ଏବଂ ଜାପାନର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ହାତୀ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପଶୁ କୂଟନୀତି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଡ୍ରାଗନ ଏବଂ ହାତୀର ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଭୟ ଦେଶର ପରିଚୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।