Birthday ଉପହାର ବିକି ୫୦ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି, ଟଙ୍କାକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସଫେଇ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣରେ କରୁଛନ୍ତି ବିନିଯୋଗ
ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିଲାମ । ଅକ୍ଟୋବର ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିବ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜିଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଉପହାରର ସପ୍ତମ ଇ-ନିଲାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥର ନିଲାମ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରୁ ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉପହାର ଅନଲାଇନ୍ ବିଡିଂ ପାଇଁ ରଖାଯାଇବ।
ଏହି ନିଲାମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ (NGMA) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉପହାର ବିଡିଂ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଏହି ଇ-ନିଲାମ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଲୋକମାନେ www.pmmementos.gov.in କୁ ଯାଇ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବିଡିଂ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଥମ ଉପହାର ନିଲାମ ୨୦୧୯ରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ଇ-ନିଲାମର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଲାମ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଚିତ୍ରକଳା, କଳାକୃତି, ମୂର୍ତ୍ତି, ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଏବଂ କିଛି କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଉପହାରର ପ୍ରଥମ ନିଲାମ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପାଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଉପହାର ନିଲାମ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ମାରକୀ ଏହି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି।
ଅନନ୍ୟ ଉପହାର
ଏହି ବର୍ଷ, ନିଲାମରେ ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ଉପହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଉପହାର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିମା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹10,39,500। ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଉପହାର ହେଉଛି ଏକ କପଡା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹600।
ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଉପହାର
ଭବାନୀ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି – ୧୦,୩୯,୫୦୦
ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଅଜିତ ସିଂହଙ୍କ ଜୋତା – ୭,୭୦,୦୦୦
ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ସିମରନ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜୋତା – ୭,୭୦,୦୦୦
ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ନିଷାଦ କୁମାରଙ୍କ ଜୋତା – ୭,୭୦,୦୦୦
ରାମ ମନ୍ଦିରର ମଡେଲ – ୫,୫୦,୦୦୦
କମ ଦାମର ଉପହାର
ସୁନା ଦର୍ପଣ ସହିତ ଲାଲ ଚୁନାରୀ – ୬୦୦
କମଳ ପ୍ରତୀକ ସହିତ କେସର ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର – ୮୦୦
କମଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର – ୯୦୦
୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଂଗୃହୀତ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ନିଲାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଉପହାରକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଓ ଗଙ୍ଗା ସଫେଇ ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି।
ଏହି ସମସ୍ତ ଉପହାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ (NGMA)ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ବିଡିଂରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।