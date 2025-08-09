(Video) ପିଏମ ମୋଦୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହାତରୁ ପିନ୍ଧିଲେ ରାକ୍ଷୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଏହି ପର୍ବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଜି ୭ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଆସିଥିବା ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଝିଅ ଏବଂ ଅନେକ ଷ୍ଟାଫଙ୍କଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ।

ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଥିଲେ, “ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା।”

ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କେବଳ ସ୍କୁଲ ଝିଅମାନଙ୍କଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ବରଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀର ଭଉଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ।

