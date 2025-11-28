ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭଗବତ୍ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ; ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ…
ଗୀତା ପାଠ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭବ୍ଯ ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଏକାସଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହଲ ମିଶି ଗୀତା ପାଛ କଲେ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠାକୁ ଓ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଦିନିକିଆ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଡୁପିରେ ଚାଲିଥିବା ଜଗଦଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଗୁଣେନ୍ଦ୍ର ତୀର୍ଥ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିଶ୍ୱ ଗୀତା ପର୍ୟ୍ୟୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ୍ଠ ଗୀତା ପାରାୟଣକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆଉ ଏଠାରେ ଏକ ଭବ୍ଯ ମୁହୁର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଠାରେ ସେ ଗୀତା ପାଠ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ।
କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଠର ଗର୍ଭଗୃହରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡପର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଡୁପିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଠ ପ୍ରାୟ 800 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କି ରାମଚରିତମାନସରେ ଲେଖା ଅଛି: କଳିଯୁଗରେ, ଦିବ୍ୟ ନାମ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଖେଳ ଜପ କରିବା ହେଉଛି ମୋକ୍ଷର ପରମ ଉପାୟ।” ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଳିଯୁଗରେ, ଦିବ୍ୟ ନାମ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଖେଳ ଜପ କରିବା ଦ୍ବାରା ମଣିଷକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ଗାନ ଏବଂ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଭବ ସାଗରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ।
ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆମ ସମାଜରେ ଗୀତାର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 100,000 କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏହି ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଜପ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ଗୀତା ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବାହାରେ ଯାହା ଆମ ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।