ରୋଜଗାର ମେଳା: ୭୧,୦୦୦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ PM ମୋଦୀ, ୧୦ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୧୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶରେ ରୋଜଗାର ମେଳାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ରୋଜଗାର ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ, ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଆସନ୍ତା ମାସ ୧୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ୭୧ ହଜାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ । ସକାଳ ୧୦.୩୦ ସମୟରେ ପିମ୍ ମୋଦୀ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ରୋଜଗାର ମେଳାର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ରୋଜଗାର ମେଳା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି ୭୧ ହଜାର ନବ ନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ସଂଗଠନରେ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ୧ରୁ ୧.୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧୦.୫ ଲକ୍ଷ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ, ମ୍ୟାନେଜର, ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କନଷ୍ଟେବଳ, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଟିଚର, ନର୍ସ, ପିଏ ଆଦି ପଦରେ ଚାକିରି ମିଳିବ ।

Under Rozgar Mela, PM @narendramodi to distribute about 71,000 appointment letters to newly inducted recruits in Government departments and organisations on 13th April

Details: https://t.co/MSoAwYVnuI@PMOIndia @PIB_India @MIB_India pic.twitter.com/tNvaOO4OQB

— PIB in Assam (@PIB_Guwahati) April 11, 2023