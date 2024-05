କାଶୀରେ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦିନ ରାମେଶ୍ୱରମରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୪ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କନ୍ୟାକୁମାରୀର ବିବେକାନନ୍ଦ ରକ୍ ମେମୋରିଆଲରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଗସ୍ତ ମେ ୩୦ରୁ ଜୁନ୍ ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମେ ୩୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ରକ୍ ମେମୋରିଆଲରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ।

୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କେଦାରନାଥ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ରୁଦ୍ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୪ରେ ସେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ ପହିଲାରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମେ ୩୦ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ହୋସିଆରପୁରରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ।

In the culmination of his election campaign, PM Modi will visit Kanyakumari from 30th May to 1st June

In Kanyakumari, PM Modi will visit the Rock Memorial and will meditate day and night at the same place where Swami Vivekanand did meditation, at the Dhyan Mandapam from 30th May… pic.twitter.com/o4d7e6abGd

