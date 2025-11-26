ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ଝଟକୁଛି ଜୟପୁରର ‘ବାଘ ଘଡ଼ି’, ଦେଶର ସ୍ଵାଧିନତା ସହ ରହିଛି ଏହାର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ…
ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ଝଟକୁଛି ଜୟପୁରର ‘ବାଘ ଘଡ଼ି’
PM Narendra Modi: ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭବ୍ୟ ରାମ ଲାଲା ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ଵଜାରୋହଣ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିନ୍ଧିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘଣ୍ଟା ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ ବରଂ ଜୟପୁରର ଗୋଲାପୀ ନଗରୀରେ ନିର୍ମିତ “ଟାଇଗର ମଡେଲ” ଘଣ୍ଟା ।
ଏହି ଘଣ୍ଟା ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ସ୍ଵଦେଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରା: ଏହି ଘଣ୍ଟାର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଏହାର ବେସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଶେଷ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବାଘର ଚିତ୍ର ଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସମୟକୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା କେବଳ ସମୟ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରେ।
୧୦୦% ଭାରତୀୟ: ପ୍ରାୟ ୫୫,୦୦୦ ରୁ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଭାରତୀୟ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଜୟପୁର ୱାଚ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୌରବ ମେହେଟା ।
ମେହେଟାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ “ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା” ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏହି ଘଣ୍ଟା ତିଆରିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କାଚଟି ସ୍କ୍ରାଚ୍-ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ୱାଟପ୍ରୁଫ୍ ।
ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଥିମ୍ରେ ଲଞ୍ଚ: ଏହି ଘଣ୍ଟାଟି ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫, ୨୦୨୨ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ “ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ” ଥିମ୍ ଉପରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
“ଟାଇଗର” ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ଘଣ୍ଟା ନଅଟି ପ୍ରକାରରେ ସିଲଭର୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲରରେ ଉପଲବ୍ଧ। କିଛି କିଛିରେ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛିରେ ସମାନ ସିରିଜର ‘ଆଠ-ଅଣା ଏବଂ ଚାରି-ଅଣା ମୁଦ୍ରା’ ଅଛି।
ସମସ୍ତ ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବାଘ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଶେଷ ମୁଦ୍ରା, ଯାହା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହି ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି।
ମୋଦିଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ପଛରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଏହାର ସଂଯୋଗ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୌରବ ମେହେଟା ଅଯୋଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ଚିଠି ଲେଖି କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କୌଣସି ଉପାୟ ବିନା ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା।
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ମୋଦି ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଏହି ଘଣ୍ଟା ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ଚାହିଦାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥାଏ। କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜନେତା ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏହି ଘଣ୍ଟା କିଣୁଛନ୍ତି।