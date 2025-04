ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ସ୍ୱାଗତ କଲେ ୫ ମନ୍ତ୍ରୀ, ୬ ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି।ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଗତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାରା ଡିସାନାୟାକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଡିସେମ୍ବରରେ ଡିସାନାଇକେଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି – କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ।

PM Narendra Modi received a ceremonial welcome in Colombo during his three-day visit to Sri Lanka, which began yesterday.

PM Modi received by Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake at the Independence Square.

