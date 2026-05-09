(Video)ମଞ୍ଚ ଉପରେ କାହାର ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ମୋଦୀ; ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ମୋଦୀ ଦେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ?

ମାଖନଲାଲ ସରକାର କିଏ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଦଳ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ମାଖନଲାଲ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅନେକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ମାଖନଲାଲ ସରକାର ଉଭୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଅବସରରେ, ଦଳ ୯୮ ବର୍ଷୀୟ ମାଖନଲାଲ ସରକାରଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଦଳ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ମାଖନଲାଲ ସରକାର କିଏ: ମାଖନଲାଲ ସରକାରଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଜନସଂଘର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ସଂଘର୍ଷ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ୧୯୫୨ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ କାଶ୍ମୀରରେ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତୋଳନ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ମାଖନଲାଲ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ବିତାଇଥିଲେ।

ବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା: ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନ ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାର ପଶ୍ଚିମ ଦିନାଜପୁର, ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିରେ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

୧୯୮୧ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସେ ଲଗାତାର ସାତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସେହି ସମୟର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ନେତାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କୌଣସି ସାଂଗଠନିକ ପଦବୀରେ ନଥିଲେ। ଏହିପରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତାଙ୍କ ଦଶନ୍ଧିର ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାରେ ଆଜିର ବିଜୟ ପଛରେ ମୂଳଦୁଆ।

courtesy: ANI

